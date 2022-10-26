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    TBMM, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'yle ilgili tezkereyi kabul etti

    Türk askerinin görev süresinin 1 yıl uzatılmasına karar verildi. Tezkerede, Afrika'da istikrar ve barış vurgusu yapıldı.
    • 26.10.2022 - 17:33
    • Güncelleme : 26.10.2022 - 18:01
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    TBMM, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'yle ilgili tezkereyi kabul etti

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) iki ülkedeki görev süresiyle ilgili yeni bir adım atıldı.

    TSK'nın, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

    TSK için yeni tezkere

    Böylece Türk askeri, Birlemiş Milletler'in (BM) bu ülkelerde icra ettiği harekat ve misyonlara katılmaya devam edecek.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gönderilen tezkerede, daha önce BM Güvenlik Konseyi kararıyla Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'nun (MINUSMA) kurulduğu anımsatıldı.

    Afrika'da istikrar ve barış vurgusu

    Bölgedeki istikrara dikkat çekilen tezkerede, "Afrika'da bölgesel istikrar ve barış için tehdit oluşturan insani ve siyasi krizlerin çözümüne ülkemizce askeri katkıda bulunulmasının bölgede ve genel olarak Afrika kıtasında izlemekte olduğumuz faal dış politikamızın doğal bir uzantısını oluşturacağı değerlendirilmiştir." denildi.

    1 yıl uzatıldı

    Tezkerede, TBMM tarafından son olarak 19 Ekim 2021 tarihinde uzatıldığı hatırlatılan TSK'nın görev süresinin, Cumhurbaşkanınca verilecek izin ve belirlenecek esaslar çerçevesinde 31 Ekim 2022 tarihinden itibaren 1 yıl uzatılması istendi.

    TBMM, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti yle ilgili tezkereyi kabul etti #1


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