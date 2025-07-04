TBMM'de 100'ü aşkın milletvekili ve personel hastanelik oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) zehirlenme endişesi..

Son 2 gündür milletvekilleri ve personelden oluşan 100'ü aşkın kişi; İshal, kusma ve yoğun halsizlik şikayetleriyle TBMM Hastanesi'ne başvurdu.

HASTANEYE SEVK EDİLDİLER

Şikayetlerin ardından vakaların giderek artınca, Meclis yerleşkesinde görevli çok sayıda personel ve bazı milletvekilleri hastaneye sevk edildi.

YEMEKLER ANALİZ EDİLDİ

Öte yandan yetkililer Meclis yemekhanesinden alınan numunelerin analiz edildiğini ve herhangi bir zehirlenme bulgusuna rastlanmadığını bildirdi..

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Ancak bu durumda bazı personel ise zehirlenme şikayetlerinin su kaynaklı olabileceğini ileri sürdü.

Geçtiğimiz haftalarda Meclis çay ocaklarında tasarruf tedbirleri kapsamında damacana su yerine arıtma suyuna geçildiği öğrenildi.

Meclis yetkililerinden olayın kaynağına ilişkin detaylı bir açıklama henüz yapılmazken, sağlık ekipleri de vaka sayısının artmasından endişe duyduğunu söylüyor..