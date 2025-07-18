TBMM'de Ali Mahir Başarır ile Mustafa Varank arasında LGS kavgası

LGS sınavıyla ilgili iddialar muhalefetin gündeminden düşmüyor.

TBMM Genel Kurulu'nda zeytinlikleri maden faaliyetlerine açan kanun teklifinin görüşmeleri sırasında CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, söz alarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın LGS'de şaibe iddialarına karşı yaptığı açıklamayı eleştirdi.

LGS'nin güvenilirliğini eleştiren ve daha önceki yıllarda yaşanan sınav şaibelerini hatırlatan Başarır'ın ifadeleri, TBMM Genel Kurulu'nda tansiyonu yükseltti.

AK PARTİ'DEN TEPKİ: YALANCISIN

Başarır'ın konuşması sırasında AK Parti sıralarından "İftira atıyorsun ve boş konuşuyorsun, yalancısın" tepkisi geldi.

"OTUR YERİNE TERBİYESİZ HERİF"

Başarır da AK Partili milletvekillerine, "Otur yerine. Terbiyesiz herif. Ne ayağa kalkıyorsun sen?" diye bağırdı.

BİRBİRLERİNİN ÜZERİNE YÜRÜDÜLER

Tartışmaya AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın da katılmasının ardından AK Partili ve CHP'li milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü.

OTURUMA ARA VERİLDİ

Tansiyonun karşılıklı olarak yükselmesinin ardından Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl, oturuma ara verdi.