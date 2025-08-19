Türkiye tarihi bir dönemeçte...

Yarım asıra yakın süredir ülkenin başına bela olmuş terör sorunu ilk kez çözüme bu kadar yakın...

Bu kapsamda atılan tarihi adımlar, PKK'nın silah bırakması ve fesih kararından sonra gözler TBMM'de.

KOMİSYON 4. KEZ TOPLANIYOR

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyon kuruldu.

Komisyon çalışmalarına başlarken, bugün 4. toplantısını gerçekleştirecek.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bugün yeniden bir araya gelecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında gerçekleştirilecek toplantı saat 14.00'de başlayacak.

TBMM'DE BEYAZ TOROS PROVOKASYONU

Komisyon toplantısı öncesinde ise tehlikeli bir provokasyon yaşandı.

TBMM'nin önünde, 90'lı yıllarda 'faili meçhul' olaylarının simgesi olarak bilinen 'beyaz toros' protestosu gerçekleştirildi.

TBMM'nin Çankaya kapısına yakın bir noktada yaşanan olayda Toros marka beyaz araç ateşe verilirken olaya ilişkin bir kişi gözaltına alındı.

Protestoyu gerçekleştirilen şahsın polislere direndiği görülürken, "Allah'ın adaletini istiyorum" diye bağırdığı duyuldu.

ANKARA EMNİYETİ'NDEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin açıklama yapan Ankara Emniyeti, aracı yakan kişinin Mersin'den geldiğini, psikolojik rahatsızlıkları bulunduğunu ve çok sayıda suç kaydı olduğunu açıkladı.

BEYAZ TOROS NEDİR?

1990’lı yıllar Doğu ve Güneydoğu’da JİTEM ve faili meçhullerle özdeşleşen ‘beyaz Toros’lar ile anılır.

Hiç polise benzemeyen kişilerin, “Polisiz, bizimle Emniyet’e kadar gelmeniz gerekiyor” diyerek beyaz Toros’lara bindirdiği insanlardan bir daha haber alınamadığı hadiseler, 'faili meçhul vakaları' olarak tarihe geçti.

Terörle mücadele için kurulan JİTEM, eylemleriyle terörle mücadeleye ciddi zarar verdi.