TBMM'de Cumhurbaşkanlığı bütçesi tartışması: Cevdet Yılmaz'dan CHP'ye yanıt

Cumhurbaşkanlığının 2026 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülürken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın sunum yaptı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bütçesi görüşülürken ise CHP milletvekilleri tepki gösterdi.

Tepkiler üzerine Cevdet Yılmaz da "Burası şov yeri değil" diye karşılık verdi.

"SARAYDA İSRAF VAR"

Külliyenin bütçesine tepki gösteren CHP'li vekil, “Yer sofralarında yemek yediği günleri hatırlasın. Saray sofraların fazla durmasın. Sarayda masraf var, israf var. Halk gerçekten kırılıyor.” dedi.

"BURASI ŞOV YERİ DEĞİL"

Cevdet Yılmaz, anlatılanlar karşısında “Burası şov yeri değil” yanıtını vererek sunuma geçti.

CHP'Lİ VEKİL, İBB İDDİANAMESİNİ GÜNDEME TAŞIDI

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iddianamesine tepki göstererek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın CHP’nin kapatılması için yaptığı ihbarı eleştirdi.

"KENDİMİ İHBAR EDİYORUM, BEN DE 1993’TEN BERİ BU ÖRGÜTÜN ÜYESİYİM"

Milletvekili Ağbaba, "Buradan kendimi ihbar ediyorum. Ben de 1993’ten beri bu örgütün üyesiyim. Bu hanımefendi bu örgütün parti meclisi üyesi. Bu arkadaşlar örgütün milletvekilleri. Onları da ihbar ediyorum. Gördüğünüz gibi paçavra, maalesef CHP’yi kapatmaya yönelik bir iddianameyle karşı karşıyayız.” dedi.