TBMM'de Numan Kurtulmuş’tan Özgür Özel’e ziyaret

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Meclis'te görüşme trafiği sürüyor...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti.

CHP'Yİ ZİYARET ETTİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, 3 Haziran'da yapılacak Meclis Başkanlığı seçimi öncesinde bugün AKP ve CHP’yi ziyaret edeceği bildirilmişti.

Bu kapsamda Kurtulmuş, saat 14.00 sıralarında TBMM'de bulunan CHP Grubu'na ait salona geldi.

KAPIDA KARŞILADI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Numan Kurtulmuş'u kapıda karşıladı.

İki isim arasında basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.

"SİYASETTE ZAMAN ÇOK HIZLI GEÇİYOR"

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Özgür Özel, "Siyasette zaman çok hızlı geçiyor. Meclis Başkanlığı seçimiyle ilgili düşüncelerini paylaştılar." dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE VURGU YAPTI

Numan Kurtulmuş ise açıklamasında, "Meclis Başkanlığı seçimi ile ilgili görüşlerimizi, fikir alışverişinde bulunduk. Bu süreçte Meclis'teki işleyişi gözden geçirme fırsatımız oldu." dedi.

Kurtulmuş, şöyle devam etti:

Terörsüz Türkiye adını verdiğimiz yeni döneme ilişkin CHP'nin katkılarını beklediğimiz, bu sürecin açık, şeffaf ve bütün millete mal olmuş bir şekilde yürütülmesi konusunda teklif edecekleri her türlü konuya açık olduğumuzu ve burada sağlam, Meclis'in tamamını kapsayan bir komisyonla devam etmemizi ve tarihsel olarak önümüzdeki en büyük sorunlardan birisi olarak duran bu terör belasından Türkiye'nin kurtulması için hangi adımlar atılabilir onları müzakere ettik.

"KOMİSYONUN NE ŞEKİLDE ÇALIŞACAĞI ÖNEMLİ"

Özgür Özel ise açıklamasında, "Biz hem terörsüz Türkiye hem demokratik Türkiye’yi son derece önemsiyoruz. Bu konuda tarihsel bir tutarlılık içindeyiz. Bu konunun Meclis’teki bir komisyon tarafından toplumsal mutabakat arayacak şekilde sürdürülmesini yıllardır söyleriz. Ekim ayından itibaren de bunu hemen her konuşmamda dile getirmiştim. Şimdi Meclis’te böyle bir komisyonun kurulma aşamasına gelinmesini son derece önemli buluyoruz." dedi.

"Tabii komisyonun ne şekilde kurulacağı, ne şekilde çalışacağı çok önemli." vurgusunu yapan Özel, şöyle devam etti:

Bu konuda en büyük mutabakatın bu konuda sağlanması gerekiyor. Biz o konuda kendi görüş ve düşüncelerimizin genel perspektifini Sayın Başkan ile paylaştık. İlerleyen süreçlerde de partimizin bu konuda görüşlerine başvuruldukça, bunları paylaşırız. Ama parlamento konuşulan yerdir. Meclis’in dahil olmadığı hiçbir sürecin başarılı olması mümkün değildir. Biz bu meselede Meclis’in önemli bir rol almasını önemsiyoruz.

BAHÇELİ ÇAĞRI YAPMIŞTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni süreç ile ilgili 'Yeni Yüzyılın Terörsüz Türkiye Stratejisi; Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu' kurulması çağrısını yapmıştı.