TBMM'de okullardaki saldırılar için araştırma komisyonu kuruldu

Türkiye, iki ayrı olayla birlikte yasa boğuldu..

Şanlıurfa'nın ardından Kahramanmaraş'ta da bir vahşet yaşandı.

Uzun namlulu silahla Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne giren bir saldırgan, rastgele etrafa ateş etmeye başladı.

Ajanslara düşen son dakika ile tüm ülkeyi tedirgin eden olayda can kaybı yaşanmaması yüreklere su serperken 16 kişi yaralandı.

OKUL SALDIRISINDA 9 CAN KAYBI

Olayın ertesi günü bu defa Kahramanmaraş'ta bir ortaokul öğrencisi bir okula giderek öğrencilere ateş açtı.

Saldırıda 9 kişi hayatını kaybederken 13 kişi de yaralandı.

ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULDU

Yaşanan vahim hadiseler sonrası TBMM Genel Kurulu, okullarda yaşanan silahlı saldırıların önlenmesine yönelik tüm partilerin ortak kararıyla çalışma yürütüleceği ve bu kapsamda bir araştırma komisyonu kurulması kararlaştırdı.

Bunun ardından saldırılara ilişkin araştırma komisyonu kurulmasına dair önerge, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.