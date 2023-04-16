TCG Anadolu gemisi, vatandaşların ziyaretine açılıyor

AA & Ensonhaber
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kısa süre önce hizmete giren TCG Anadolu, 17-23 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da ziyaret edilebilecek.
Bir hafta boyunca ziyarete açık olacak
Sarayburnu Limanı'nda demirleyecek gemi, 17 Nisan'da 13.00-18.00, 18, 19, 21, 22 ve 23 Nisan'da ise 10.00-18.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.
TCG Anadolu gemisi, 24 Nisan'da İstanbul Boğazı'ndan geçerek vatandaşları selamlayacak.
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