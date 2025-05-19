AA & Ensonhaber

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Millî Savunma Bakanlığı’nın iş birliğiyle hayata geçirilen "TCG Anadolu ile Mavi Vatan’da İstanbul’dan Samsun’a Milli Mücadele Yolculuğu" programı, gençleri sadece bir yolculuğa değil, geçmişten geleceğe uzanan anlamlı bir deneyime taşıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Bandırma Vapuru ile başlattığı kurtuluş seferinin izinden giden gençler, bugünün Türkiye’sinde bu anlamlı rotayı TCG Anadolu ile yeniden canlandırıyor.

Tuzla Tersanesi’nden 17 Mayıs Cumartesi günü düzenlenen törenle uğurlanan öğrenciler, 19 Mayıs sabahı Samsun’a ulaşarak bayram coşkusuna katılacak. Yolculuk boyunca gençlere hem Türkiye’nin savunma gücünü temsil eden TCG Anadolu’nun teknolojik donanımı tanıtıldı hem de uzman akademisyenlerin sunumları eşliğinde 19 Mayıs’ın tarihî arka planı aktarıldı. Ayrıca film gösterimleri, atölye çalışmaları, müzik dinletileri ve yarışmalarla zenginleştirilen program, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

"TCG ANADOLU İLE YOL ALMAK, GEÇMİŞE SAYGI, GELECEĞE BAĞLILIKTIR"

Yolculuğun genç katılımcılarından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Makine Mühendisliği öğrencisi Resul Batuhan Gülay, içinde bulundukları geminin yalnızca bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda milli ruhun bir sembolü olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

TCG Anadolu ile çıktığımız bu yolculuk, sadece fiziki bir rota değil; aynı zamanda ecdadımızın izinden yürümek, onların emanetine sahip çıkmak anlamını taşıyor. Biz gençler, bugün yerli ve milli mühendislik ürünümüz olan bu gemiyle geleceğe doğru yol alırken, geçmişin mücadele ruhunu da kalbimizde taşıyoruz.

Uludağ Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencisi Şevval Şahin Bursa ise duygularını şu sözlerle dile getirdi:

Daha önce pek çok projede görev aldım ama bu kadar özel ve anlamlı bir organizasyona ilk kez katılıyorum. Atatürk’ün gençliğe emanet ettiği bu özel günü, TCG Anadolu gibi gurur duyduğumuz bir platformda kutlamak, hayatım boyunca unutamayacağım bir deneyim oldu.

Samsun’da düzenlenecek 19 Mayıs kutlamalarına katılacak olan gençler, TCG Anadolu ile yaptıkları bu anlamlı yolculuk sayesinde hem tarih bilinci kazandı hem de Türkiye’nin savunma vizyonunu yakından tanıma fırsatı buldu. Bu özel etkinlik, yalnızca bir bayram kutlaması değil, aynı zamanda gençliğe verilen değerin ve geleceğe olan inancın da güçlü bir ifadesi oldu.