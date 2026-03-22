Tekirdağ-İstanbul kara yolunda araç yoğunluğuna çare: Ağır vasıtalara kısıtlama

Ramazan Bayramı tatilinin son gününde yoğunluğun arttığı hatlardan biri de Tekirdağ-İstanbul kara yolu oldu.

Yoğunluk nedeniyle Tekirdağ-İstanbul kara yolunda ağır vasıtaların İstanbul'a geçişleri, saat 01.00'e kadar durduruldu.

TRAKYA YOLUNDAN İSTANBUL'A DÖNÜŞ KİLİT OLDU

Ramazan Bayramı tatilini Trakya'da, Çanakkale ve Ege Bölgesi'nde geçirenler, İstanbul'a dönmeye başladı. Tatilin son gününde Tekirdağ-İstanbul arasında araç yoğunluğu oluşmaya başladı.

AĞIR VASITALAR SAAT 01.00'E KADAR GEÇEMEYECEK

Yoğunluk nedeniyle Tekirdağ'dan İstanbul'a gidecek ağır vasıtalara da saat 01.00'e kadar kısıtlama getirildi.

AĞIR VASITALAR MARMARAEREĞLİSİ'NE KADAR GİDEBİLİYOR

Yakıt ve gıda taşıyanların dışındaki ağır vasıtalar, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi Sultanköy Mahallesi'ndeki araç parkına yönlendirildi.

Burada bekletilen ağır vasıtaların hareket etmesine saat 01.00'den itibaren izin verilecek.

EKİPLER KARA YOLLARINDA GÖREVDE

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü de bayram yoğunluğu nedeniyle 94 ekip ve 455 personel ile kara yollarında önlem aldı.

Ekipler, Tekirdağ-İstanbul kara yolunun önemli noktalarında akışı sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.