Tekirdağ'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Tekirdağ sallanmaya devam ediyor...

14.55'te Marmara Denizi'nde meydana gelen 5.0 büyüklüğünde ve 6.71 km derinliğindeki deprem, İstanbul ve birçok çevre ilde hissedildi.

İstanbul Valiliği'nin ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sarsıntının hemen ardından yaptığı açıklamada, saha tarama çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.

TEKİRDAĞ BİR KEZ DAHA SALLANDI

Afetin ardından artçı sarsıntılar kaydedildi.

AFAD'ın yaptığı açıklamada 17.27'de 4.0 büyüklüğünde ve 7 km derinliğinde bir deprem daha meydana geldi.

İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.