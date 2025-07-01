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Tekirdağ'da anne ve kızının hayatını kaybettiği kazada sanık mahkemede ifade verdi

Marmaraereğlisi ilçesinde geçen yıl yaşanan kazada hayatını kaybeden anne ile kızının ölümüne yol açan sürücünün yargılanması devam ediyor. Sanık duruşmada pişmanlığını dile getirdi.

İHA İHA
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Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde geçen yıl yaşanan trafik kazasında Safiye Erden  ile kızı Refiye Erden hayatını kaybetmişti.

Kazaya karışan araç sürücüsü E.D., Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanıyor.

Duruşmada söz alan E.D., yaşananlardan dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirterek, “Karşı tarafa yaşattığım acının farkındayım, pişmanım” dedi.

MAHKEME SÜRECİ ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, olayla ilgili Adli Tıp Kurumu’ndan beklenen raporun henüz ulaşmadığını ifade ederek duruşmayı 2 Ekim tarihine erteledi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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