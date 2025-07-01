Tekirdağ'da anne ve kızının hayatını kaybettiği kazada sanık mahkemede ifade verdi Marmaraereğlisi ilçesinde geçen yıl yaşanan kazada hayatını kaybeden anne ile kızının ölümüne yol açan sürücünün yargılanması devam ediyor. Sanık duruşmada pişmanlığını dile getirdi.