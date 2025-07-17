Tekirdağ'da çıkan orman yangını kontrol altında

Sıcaklıkların artması, orman yangınlarını da beraberinde getirdi.
Bu kapsamda da Tekirdağ'da orman yangını çıktı.
İstiklal Mahallesi'nde 15 Temmuz Salı günü tarım arazisinde başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangınla mücadelede 42 saat geride kaldı.
KISMEN KONTROL ALTINDA
15 söndürme uçağı, 19 söndürme helikopteri, 500'e yakın kara aracı ve 1181 personelle müdahale edilen yangın, kısmen kontrol altına alındı.
Arazöz, itfaiye araçları ve su tankerleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
Bölgede rüzgarın etkisini kaybetmesiyle duman yoğunluğunun da azaldığı gözlendi.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, bölgede AFAD'ın Mobil Koordinasyon Merkezi'nden çalışmaları yönetiyor.
Öte yandan, yangında zarar gören ormanlık alanı drone ile görüntüledi.