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İHA

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, hem karadan hem de dron destekli havadan denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

1 Ocak 2025’ten bu yana yapılan kontrollerde on binlerce trafik ihlali kayıt altına alındı.

GÜNLÜK ORTALAMA 570 SÜRÜCÜ CEZA YEDİ

Verilere göre, kırmızı ışık ihlali yapan 13 bin 777, hız sınırını aşan 44 bin 264, seyir halinde cep telefonu kullanan 4 bin 21, emniyet kemeri takmayan 15 bin 385 ve motosiklette kask takmayan 4 bin 92 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Toplamda 81 bin 539 trafik kuralı ihlali belirlenirken, yılın ilk 143 gününde günlük ortalama 570 sürücüye ceza kesildi.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Emniyet yetkilileri, can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla havadan ve karadan trafik denetimlerinin kesintisiz şekilde sürdürüleceğini vurguladı.

Sürücülerden ise trafik kurallarına uymaları ve daha dikkatli olmaları bekleniyor.