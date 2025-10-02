Tekirdağ'da içme suyu borusu patladı: Tonlarca su boşa aktı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi Süleyman Seba Caddesi'si üzerinde çalışma yapan kepçenin içme suyu irsaliye hattına çarpması sonucu büyük çaplı patlama yaşandı.

Patlamayla birlikte tonlarca su caddeye yayıldı.

EKİPLERE TEPKİ GÖSTERDİLER

Görgü tanıkları, TESKİ'ye ait bir aracın patlak noktasına gelmesine rağmen herhangi bir çalışma yapmadan bölgeden ayrıldığını iddia etti.

Bu durum vatandaşların tepkisine yol açtı.

GECE VAKTİ ONARILDI

Daha sonra tekrar gelen TESKİ ekipleri, dün gece saatlerinde patlayan su borusunu onardı.

SU İSRAFINA SEBEP OLDU

Şehir genelinde su kesintilerinin yaşandığı bir dönemde meydana gelen bu patlama, büyük miktarda su israfına sebep oldu.