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İHA

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde öğle saatlerinde hissedilen deprem, şehirde kısa süreli paniğe neden oldu.

Kafe ve restoranlarda bulunan vatandaşlar, sarsıntıyla birlikte büyük bir korkuyla dışarı koştu.

MASALAR DEVRİLDİ, MÜŞTERİLER KAÇTI

Bazı iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, depremin başladığı anda birçok kişinin panikle ayağa kalktığı, bazı müşterilerin ise masa ve sandalyeleri devirerek kaçmaya çalıştığı görüldü.

Depremin ardından can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.



KISA SÜRELİ KORKU YAŞANDI

Vatandaşlar, dışarıda bir süre bekledikten sonra yeniden içeri girdi.

Güvenlik kamerası görüntüleri, depremin etkisini çarpıcı şekilde ortaya koydu.