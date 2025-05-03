Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, kauçuk ve kalıp fabrikasında yangın çıktı.

Veliköy Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana gelen yangında dumanlar, gökyüzünü kapladı.

OLAY YERİNE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

MÜDAHALE ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Görüntülerde fabrikanın bir bölümünün alevlere teslim olduğu ve dumanın kilometrelerce uzağa yayıldığı görüldü.

Dumanların bölge genelinden görülebildiği yangına müdahale çalışması başlatıldı.

PATLAMA SESLERİ DUYULDU

Yangın sırasında zaman zaman şiddetli patlama sesleri duyulurken, gökyüzünü kaplayan siyah duman çevre ilçelerden de görüldü.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, ekiplerin müdahalesi sürüyor.

KORKULU GÖZLERLE İZLEDİLER

Sanayi sitesi içerisinde faaliyet gösteren diğer firmalar da yangının işletmelerine sıçrama ihtimaline karşın malzemelerini dışarıya çıkarak korumaya çalışırken büyümeye devam eden yangını korkulu gözlerle izledi.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İLGİLİ HABER Tekirdağ'daki fabrika yangını parfüm tesisine sıçradı

Yangının boyutu, havadan çekilen drone görüntülerine de yansıdı.