Tekirdağ’da lodos engeli: Balıkçılar denize açılamadı

- Tekirdağ'da kuvvetli lodos, balıkçıların denize açılmasına engel oldu.
- Rüzgar nedeniyle 8 şilep ve tanker açıkta beklemek zorunda kaldı.
- Lodosun kentte iki gün daha etkili olması bekleniyor.
Kent genelinde öğle saatlerinde başlayan kuvvetli lodos, kenti etkisi altına aldı.
BALIKÇILAR DEMİRLEDİ
Hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan lodos dolayısıyla yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarına demirledi.
Lodos nedeniyle balıkçılar da denize açılamadı.
LODOSUN ETKİSİ SÜRECEK
Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, lodosun kuvvetli estiğini, balıkçıların rüzgarın etkisini kaybetmesini beklediğini belirtti.
Hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü kentte, lodosun 2 gün etkili olması bekleniyor.