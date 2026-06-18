Real Madrid, Ibrahima Konate'yi kadrosuna kattı

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İspanya LaLiga ekibi Real Madrid, Fransız futbolcu Ibrahima Konate'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki stoper ile 30 Haziran 2030'a kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

KAZANDIĞI ŞAMPİYONLUKLAR

Konate, Liverpool ile iki İngiltere Lig Kupası, birer İngiltere Premier Lig, İngiltere Federasyon Kupası ve İngiltere Süper Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

3. TRANSFER GELDİ

Konate, Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid'in bu sezon 3. resmi transferi oldu.

İspanyol devi, geçtiğimiz iki günde Chelsea'den Marc Cucurella ve Manchester City'den ayrılan Bernardo Silva transferlerini açıklamıştı.