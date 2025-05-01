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Tekirdağ’da motosikleti yüzüstü sürdü

Tekirdağ’da motosikleti yüzüstü sürdü Kapaklı ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, seyir halindeyken yüzüstü yatarak motosiklet kullandı. Hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye atan o anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.