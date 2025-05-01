İHA

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde trafikte motosiklet süren bir şahsın yaptığı hareket, görenleri şaşkına çevirdi.

Yüzüstü motosikletin üzerine yatarak kilometrelerce ilerleyen sürücü, tehlikeye davetiye çıkardı.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Olay, otomobille seyir halinde olan vatandaşların cep telefonuyla kaydettiği görüntülerle ortaya çıktı.

Görüntüde sürücünün motosikletin üzerine tamamen uzanarak yol aldığı görüldü.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Durumu şaşkınlıkla izleyen vatandaşlar, bu tarz davranışların cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Olayla ilgili yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, vatandaşlar denetimlerin artırılmasını talep etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Gülnihal Kaya
Editor