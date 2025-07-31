Tekirdağ'da CHP'li belediyeye susuzluk isyanı: Kendi halimize terk edildik

CHP'li belediyeler gündemden düşmüyor...

Belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonları, kronikleşen çöp sorunu, yetersiz su sorunu derken her gün yeni bir haberle gündemdeler.

Bu kez de Tekirdağ'da yaşanan susuzluk, vatandaşları isyan ettirdi...

Marmaraereğlisi ilçesinde, özellikle yaz aylarında nüfusu artan Dereağzı Mahallesi susuzlukla mücadele ediyor.

90'LI YILLAR HATIRLATILDI

TESKİ'nin arıtma tesislerinin dibinde oturduklarını belirten vatandaşlar, 90'lı yılların su krizini yaşadıklarını ifade etti.

Mahallede bazı bölgelerde su verilirken, bazı bölgelerde ise musluklardan günlerdir bir damla bile akmadığı öğrenildi.

VATANDAŞLAR YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Suyun uzun süre verilmemesi nedeniyle bazı yazlıkçılar bölgeden ayrılırken, kalan vatandaşlar ise tankerlerden su taşıyarak temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

TESKİ'ye ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'e tepkiler artıyor.

Vatandaş, TESKİ'nin arıtma tesisinin dibinde yaşam mücadelesi veriyor.

"8 GÜNDÜR SULARIMIZ AKMIYOR"

Mahalle sakinlerinden Canan Başıbüyük, yaşadıkları durumu şu sözlerle anlattı:

Dereağzı Mahallesi burası. TESKİ arıtma tesislerinin hemen dibindeyiz. Yaklaşık 8 gündür suyumuz akmıyor. O kadar tanker geliyor ama biz bir damla bile su göremedik. Evlerimiz biraz yüksekte diye su bize çıkmıyor dediler.

"KENDİ HALİMİZE TERK EDİLDİK"