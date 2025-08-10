Tekirdağ'da Türkmenli Göleti'nde su seviyesi düştü: Karpuz ekimi azaldı

Tekirdağ'ın önemli karpuz üretim merkezlerinden Marmaraereğlisi ilçesinde tarımsal sulamada kullanılan ve bazı mahallelerin içme suyunu karşılayan Türkmenli Göleti'nde su seviyesi, aşırı sıcaklar ve yetersiz yağışlar nedeniyle yüzde 5'in altına düştü.

Yer yer su kesintilerinin de yaşandığı ilçedeki gölette yetersiz su, tarımsal üretimi de etkiledi.

"KISITLI İMKANLARLA SU KULLANDIK, BARAJIMIZ BİTMEK ÜZERE"

Karpuz üreticisi Volkan Kurt, geçen yıl ilçede yaklaşık 3 bin dönüm ekilen karpuzun, bu yıl 1000 dönümde kaldığını söyledi.

Verimin çok düştüğünü belirten Kurt, şöyle konuştu:

Karpuzda bu yıl verim düşük, su olmadığı için verimi etkilediğini söyleyebiliriz. Tabii geçen seneye oranla düşük suya bağlı. Kısıtlı imkanlarda su kullandık mecburen çünkü barajımız bitmek üzere, bundan dolayı üren yaptıramadık. Baktığımızda karpuzlar çok bir tonaj yapmadı ayrıca yaprak yaptıramadık.

"KARPUZ EKİMİ GİTTİKÇE AZALIYOR

Sıcaklar bastırdı, hem iklim şartları hem su olmayışı çok büyük zararlara uğrattı ve hala da uğruyoruz. Böyle giderse ekemeyecek duruma geleceğiz. Geçen yıl Marmaraereğlisi'nde aşağı yukarı 3 bin dönüm karpuz eken vardı. Bu sene 1000 dönüm civarı var ve gittikçe de düşüyor. Seneye de ekilir veya ekilmez. Su olursa ekilir, olmazsa ekilmez. Karpuz su isteyen bir meyve onun için su çok önemli.

"ÜRETİYORUZ, ZARAR EDİYORUZ"

Bu yıl büyük umutlar ile ekimlerini yaptıklarını söyleyen Volkan Kurt, şunları söyledi: