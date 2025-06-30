Tekirdağ’da tuzağa düşürdükleri kişilerin uygunsuz görüntülerini çekip şantaj yapan çete çökertildi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde, internet üzerinden tanıştıkları kişileri evlerine çağıran bir grup, gizli kameralarla uygunsuz anlarını kayda aldı.

Kaydedilen görüntüler daha sonra mağdurlara şantaj amaçlı kullanıldı.

Olayla ilgili Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde teknik ve fiziki takip başlattı.

5 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yürütülen soruşturma kapsamında 5 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 6 kişiden A.T., H.K., F.K. ve Y.S.D., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, ele geçirilen dijital materyallerdeki içeriklerin detaylı incelendiğini ve olayla bağlantılı başka kişilerin olup olmadığının araştırıldığını belirtti.