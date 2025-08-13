Tekirdağ'da yaşanan kesintiler sonrası musluklardan kahverengi su akmaya başladı

Su krizinin sürekli tekrarlandığı Tekirdağ'da yeni kriz...

Kentte son günlerde etkisini artıran kuraklık ve düşük su seviyeleri, şebeke suyunun kalitesini olumsuz etkiledi.

MUSLUKTAN KAHVERENGİ SU AKTI

Su kesintilerinin ardından musluklardan kahverengi su akması, vatandaşların tepkisine neden oldu.

Bazı evlerde akan suyun rengi ve kokusu dikkat çekerken, vatandaşlar durumu sosyal medyada da paylaştı.

İhbarda bulunan vatandaşlardan kimisi, "Musluklarımız kahve servisi yorumunda." bulundu.

TANKER VE ÇEŞMELERİN ÖNÜNDE KUYRUK OLUŞMUŞTU

Kentin bazı mahallelerine su verilmesine karşın söz konusu iki bölgede, halkın hala tankerlerden ve sokak çeşmelerinden su almak için sıraya girdiği görülmüştü.

Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, vatandaşların uzun kuyruklarda bidonlarıyla beklediği kaydedilmişti.

PROTESTO DÜZENLENDİ

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi’nde sık sık yaşanan su kesintilerine tepki gösteren vatandaşlar, gece saatlerinde ana caddede yürüyüş düzenlemişti.

Ellerinde bidonlarla sesler çıkararak yürüyen, yaşadıkları durumu protesto eden bir mahalle sakini, "Sabahtan beri bir damla su yok. Böyle yönetim mi olur? Belediye ne iş yapıyor? Küçücük çocuklar perişan. Temizlik yok, yemek yok, tuvalet yok. Bidonla eylem yapıyoruz artık." diyerek tepkisini dile getirmişti.