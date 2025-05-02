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Haber Merkezi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, tüm hızıyla sürüyor...

KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde 132 paydaş kurumla birlikte düzenlenen TEKNOFEST KKTC, 4 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak.

FESTİVALE YOĞUN KATILIM

Edinilen bilgiye göre, festivali ilk gününde 62 bin kişi ziyaret etti.

Dün başlayan ve 4 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak olan festivalde yer alan 116 stantta, teknoloji temalı etkinlikler öğrenciler ve gençlerle buluşturuluyor.

Yerli ve milli hava araçlarıyla uçuş gösterileri de gerçekleştirilen festivale, 2'inci gününde de yoğun katılım gösteriliyor.

FESTİVALDE DUYGUSAL ANLAR

Festivale katılan, hem gazi hem de şehit çocuğu olan vatandaşımız duygusal anlar yaşadı.

Sevincini canlı yayında izleyicilerle de paylaşan gazi, "Şu anda benden mutlusu yok. Ölmeden bunları gördük." dedi.

GEÇMİŞLE GÜNÜMÜZÜ KARŞILAŞTIRDI

Gazi vatandaşımız, devamında şu sözleri sarf etti:

Ben Amerika'nın silahıyla çarpıştım. Ama bugün kendi silahımız, İHA'mız, SİHA'mız, gemimiz var. Her şeyimiz var. Güçlü ordumuz var. Gurur duyuyorum. O yüzden geçmiş, bugünle kıyaslanamaz.

"O GÜNKİ EMEKLERİMİZİN MEYVESİNİ YİYORUZ"

Aynı zamanda şehit çocuğu olduğunu da açıklayan gazi, son olarak "Benim babam Sarıkamış'ta şehit. Ben de çok ağır yaralandım. Ben komandoydum. O günkü emeklerimizin meyvesini veriyoruz. Bizim için bir gururdur, bir onurdur." dedi.