Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 70 bin lira tazminat ödeyecek

AA

Siyasiler arasında davalar sürüyor...

Eski Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 22 Şubat 2024 tarihinde katıldığı bir programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili "Necmettin Erbakan'ı hapse attırmak için çabaladığı ve evini polisle kuşatarak itibarsızlaştırmaya çalıştığı" yönünde iddialarda bulundu.

KARAMOLLAOĞLU TAZMİNAT ÖDEYECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Eski Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle tazminat ödeyeceğini duyurdu.

"70 BİN LİRA MANEVİ TAZMİNATA HÜKMETTİ"

Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: