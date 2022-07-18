Temmuz zamlı emekli maaşı ne zaman ödenecek? 2022 SSK ve Bağ-Kur zamlı maaşlar ne zaman ödenir?

Temmuz zamlı emekli maaşı ne zaman ödenecek? 2022 SSK ve Bağ-Kur zamlı maaşlar ne zaman ödenir?

4 Temmuz'da açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte memur ve emeklilerin alacağı zam oranı netlik kazandı. Peki, Temmuz zamlı emekli maaşı ne zaman ödenecek? 2022 SSK ve Bağ-Kur zamlı maaşları...

6 aylık enflasyon farkı ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı yüzde 42,35 olarak gerçekleşirken, temmuz zamlı emekli maaşı ödemeleri 17 Temmuz itibariyle başladı.

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla emekli ve memur maaş zamları belli oldu. TÜİK haziranda aylık enflasyonun yüzde 4.95 olduğunu açıkladı.

Böylece enflasyon farkıyla, SSK ve BAĞ–KUR emekli aylıkları yüzde 42.35, memur ve emekli memur aylıkları yüzde 41.69 oranında artacağı kesinleşti. Buna göre en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak belirlendi.

Bu açıklamaların ardından emekliler, "Temmuz zamlı emekli maaşı ne zaman ödenecek? 2022 SSK ve Bağ-Kur zamlı maaşlar ne zaman ödenir?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki,Temmuz zamlı emekli maaşı ne zaman ödenecek? 2022 SSK ve Bağ-Kur zamlı maaşlar ne zaman ödenir? İşte yanıtı...

Temmuz zamlı emekli maaşı ne zaman ödenecek? 2022 SSK ve Bağ-Kur zamlı maaşlar ne zaman ödenir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Memurların Temmuz ayı bayram maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde zamlı haliyle ödeneceğini ifade etmek istiyorum. Yaşlı ve engelli bakım projemizi milli programa dönüştürmektir.

Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliğinden kişisel bakıma kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, Temmuz zammı ardından zamlı maaş için ödemelerin bayram öncesi yani 8 Temmuz tarihinden önce yapılacağını açıkladı.

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ