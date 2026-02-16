Terörsüz Türkiye düzenlemesinde sınırlar netleşiyor: Suça karışmamış PKK’lılara adli kontrol şartı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında oluşturulan komisyonda rapor hazırlıklarının bu hafta tamamlanması bekleniyor.

Aynı zamanda, mart ayında Meclis gündemine sunulması planlanan müstakil ve geçici yasa taslağı üzerindeki çalışmalar da sürüyor.

GEÇİCİ YASA VE İNFAZ DÜZENLEMESİ GÜNDEMDE

Süreç kapsamında öncelikle geçici bir yasa hayata geçirilecek, ardından infaz sistemine ilişkin yeni adımlar gündeme gelecek.

Yasanın varlığını sona erdirdiği tespit edilen ve sonrasında doğrulanan terör örgütleri için uygulanacağı vurgulanacak.

Bu çerçevede, çıkarılacak yasalardan FETÖ ve diğer örgütlerin yararlanmasının engellenmesi hedefleniyor.

ADLİ KONTROL ŞARTI VE ETKİN PİŞMANLIK BENZERİ UYGULAMA

Suça karışmamış PKK üyelerinin, bir yıl içinde güvenlik birimlerine başvurmaları halinde “etkin pişmanlık” hükümlerine benzer bir infaz rejiminden yararlanması öngörülüyor.

Suça karışmamış olsa bile bu durumdaki örgüt üyelerine hiçbir ceza verilmemesi söz konusu olmayacağı belirtiliyor.

Cezaevine girmeleri beklenmezken, belirli adli kontrol yükümlülüklerine tabi tutulmaları planlanıyor.

Bu kapsamda uygulanacak adli kontrol tedbirlerinin, herhangi bir suça karışılmaması halinde 5 yılın sonunda kaldırılması öngörülüyor.

İMRALI İÇİN TEK SEÇENEK: UMUT HAKKI

Ancak cezasının büyük bölümünü tamamlayan hükümlüler için, kalan sürenin cezaevi dışında infaz edilmesine yönelik bir model üzerinde duruluyor.

Bu süreçte, işlenen suçun niteliği ve ağırlığı şartlı salıverme değerlendirmesinde belirleyici olacak.

İmralı için ise umut hakkı uygulanması dışında hiçbir şekilde şartlı salıverme imkanı bulunmuyor. Umut hakkı içinse henüz verilmiş bir karar bulunmuyor.