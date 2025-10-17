Terörsüz Türkiye Komisyonu Diyarbakır'da

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Terörsüz Türkiye süreci sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin büyük fedakarlıklarla başlattığı Terörsüz Türkiye için Meclis'te bir komisyon kuruldu.

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 'Terörsüz Türkiye' süreci için 5 Ağustos’tan beri toplantılar yapıyor.

Bu toplantıların yeni ve en önemli adreslerinden birisi Diyarbakır oldu.

İLK ZİYARET DİCLE ÜNİVERSİTESİ'NE

Komisyon üyeleri, ilk olarak Dicle Üniversitesi'ni ziyaret etti. Burada akademik yılın açılış törenine katılan heyet, üniversite yönetimi ve akademisyenlerle bir araya geldi.

İkinci durak ise Sur'daki tarihi Ulu Cami olacak.

Komisyon üyeleri burada cuma namazını kılacak.

Namaz sonrası esnaf ve vatandaşlarla temas kurulması da bekleniyor.

NUMAN KURTULMUŞ'TAN "TERÖRSÜZ TÜRKİYE" VURGUSU

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Diyarbakır'da "Dicle Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, İsrail'in Lübnan'a saldırısına ilişkin, "İsrail'in dün akşamki saldırganlığı asla kabul edilemez, tasvip edilemez. İsrail'i bir kere daha en şiddetli şekilde kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "(Terörsüz Türkiye süreci) Bu sefer başaracağız, bu sefer barış hakim olacak, bu sefer esenlik hakim olacak, bu sefer kardeşlik hakim olacak." diye konuştu.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DE ZİYARET EDİLECEK

Bir günlük program kapsamında DEM Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin ziyaret edilmesi planlanıyor.

Program kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da bir konser organize etmesi, programın bu konsere katılımla tamamlanması öngörülüyor.