'Terörsüz Türkiye' komisyonu sahaya iniyor: İlk durak Diyarbakır

'Terörsüz Türkiye' süreci devam ediyor...

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 5 Ağustos’tan beri sürdürdüğü toplantı silsilesini bu ay içinde tamamlamayı planlıyor.

SON GÖRÜŞLER ALINACAK

Komisyon, 15. toplantısını 16 Ekim Perşembe günü yapacak.

O toplantıda, kadın ve gençlik örgütü temsilcilerinin 'Terörsüz Türkiye' sürecine dair görüş ve önerileri dinlenecek.

KOMİSYON ÜYELERİ DİYARBAKIR'A GİDECEK

Kurtulmuş’un 14’üncü toplantı sonrasında komisyonda temsil edilen partilerin temsilcisi bir grup vekille "Komisyonumuzun Diyarbakır’ı ziyaret etmesini planladık. Sahaya inelim. Size programı bildireceğiz." bilgisini paylaştığı öğrenildi.

Komisyonun Diyarbakır’ı ziyareti, 15. toplantının yapılacağı 16 Ekim Perşembe gününden hemen sonra 17 Ekim Cuma olarak planlandı.

Numan Kurtulmuş, sadece komisyondaki vekilleri değil TBMM Başkanlık Divanı üyeleriyle, Diyarbakır vekillerini de Diyarbakır programına davet ediyor.

Bir günlük program kapsamında Dicle Üniversitesi’nde öğrenciler ve akademisyenlerle buluşulması, sivil toplum örgütü temsilcileri ve DEM Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin ziyaret edilmesi planlanıyor.

Program kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da bir konser organize etmesi, programın bu konsere katılımla tamamlanması öngörülüyor.

İMRALI ZİYARET YAKLAŞIYOR

Komisyon, Diyarbakır ziyaretinden sonra MİT Başkanı İbrahim Kalın ve İçişleri, Adalet ve Milli Savunma Bakanlarının katılacağı bir toplantıyla 'dinleme faslını' kapatacak.

MİT Başkanı İbrahim Kalın ve bakanların katılacağı toplantı basına kapalı olacak.

Komisyon üyelerinin İmralı’ya gidişinin de dinleme faslının kapatılmasıyla beraber planlanacağı söyleniyor.

AK Parti, MHP, CHP, DEM Parti’de ağırlıklı görüş, Öcalan’a ziyaretin 'makul olan en kısa zamanda' bu ziyaretin yapılması yönünde.

SÜRECE ÖZEL YASA HAZIRLIĞI BAŞLIYOR

Komisyonun dinleme faslını kapatmasıyla beraber, komisyondaki partiler 'Terörsüz Türkiye' için hangi yasal düzenlemeleri öngördüklerine dair kendilerinin hazırladıkları raporları, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a iletecek.

Komisyonun raporu, partilerden gelen raporların hem özeti olacak hem de çoğunluğun isteğini yansıtan yasal önerileri içerecek.

Silah bırakan PKK’lıların normal hayata entegrasyonu ve silahlı eyleme katılmamış PKK’lıların 'eve dönüşünü' içerecek düzenlemelerin çerçevesinin bu raporda yer alması bekleniyor.

Sürece özel yasanın ardından Türk Ceza Kanunu (TCK) ve Terörle Mücadele Kanunu (TMK) başta olmak üzere çeşitli yasalarda yapılacak diğer düzenlemelerin de raporda olabileceği söyleniyor.

Sürece özel düzenlemenin TCK ve TMK’daki kimi değişikliklerle mümkün olduğunun görülmesi durumunda ayrı bir yasaya gerek olmayacağı da belirtiliyor.