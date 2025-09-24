Terörsüz Türkiye Komisyonu toplandı

“Terörsüz Türkiye” hedefiyle kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında 12’nci kez toplandı. Toplantı, TBMM Tören Salonu’nda gerçekleşti.

VAHDETTİN KAYGAN'A RAHMET

Açılış konuşmasında, geçtiğimiz günlerde vefat eden İHH Yönetim Kurulu Üyesi Vahdettin Kaygan’ı anan Kurtulmuş, Kaygan’ın insani diplomasi alanındaki katkılarını hatırlatarak ailesine başsağlığı diledi.

11 TOPLANTIDA 80 İSİM DİNLENDİ

Komisyon çalışmalarına ilişkin bilgi veren Kurtulmuş, bugüne kadar 80 kişinin dinlendiğini, toplamda 50 saati aşkın müzakere yapıldığını ve 830 sayfa tutanak tutulduğunu açıkladı. Dinlemelerin ekim ayında tamamlanacağını ve raporun Genel Kurul’a sunulacağını duyurdu.

“Planladığımızdan daha disiplinli ve verimli bir süreç oldu” diyen Kurtulmuş, komisyonun tarihi bir sorumluluk üstlendiğini vurguladı.

BM'DE TARİHİ FİLİSTİN OTURUMLARI

Konuşmasının dış politika bölümünde Kurtulmuş, BM Genel Kurulu’nda yapılan Gazze oturumuna dikkat çekti. İlk kez bu kadar geniş katılımlı bir toplantının yapıldığını söyleyen Kurtulmuş, 10 ülkenin Filistin’i tanıma kararı almasını “her türlü takdirin üstünde” sözleriyle değerlendirdi.

Kurtulmuş, bu gelişmenin Filistin davası için “önemli bir geçiş dönemi” olduğunu belirterek, “Birkaç yıl önce Fransa, İngiltere veya Kanada’nın Filistin’i tanıyacağı söylense inanılmaz gelirdi.” dedi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TARİHE NOT DÜŞTÜ"

Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hem Gazze özel oturumunda hem de BM Genel Kurulu’ndaki konuşmalarını “tarihi” olarak nitelendirdi:

“Cumhurbaşkanımız sadece milletimizin değil, dünyadaki mazlum halkların da sözcüsü olmuştur.”

"FİLİSTİN'E DESTEĞİMİZ OY BİRLİĞİYLE"

Kurtulmuş, Meclis’in bugüne kadar İsrail saldırılarına karşı 5 ayrı karar aldığını ve bunların tümünün oy birliğiyle kabul edildiğini hatırlattı. Bu kararlarla, Türkiye’nin Filistin davasına verdiği desteğin uluslararası kamuoyuna ilan edildiğini söyledi.

"TOPLANTILAR SOMUT SONUÇLARA VESİLE OLMALI"

BM’deki görüşmelerin kalıcı sonuçlara dönüşmesini dileyen Kurtulmuş, “Öncelikle ateşkes sağlanmalı, insani yardımlar Gazze’ye ulaşmalı ve gerçek anlamda bağımsız bir Filistin devleti kurulmalıdır.” dedi.

Kurtulmuş’un konuşmasının ardından çeşitli düşünce kuruluşları ve araştırma merkezlerinin temsilcileri, komisyonda görüşlerini paylaştı.