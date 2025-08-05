Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda ilk toplantı günü

Türkiye terör belasından kurtulmak için geri sayımda...

1 Ekim 2024'te başlayan Terörsüz Türkiye sürecinde geçtiğimiz ay 30 kişiden oluşan PKK'lı grubun Süleymaniye'de silah bırakma safhasını başlatmasıyla yeni bir aşamaya geçildi.

Gözler şimdi Meclis'te ve yasal düzenlemelerde.

Uzun süredir gündemde olan konuya ilişkin komisyon için partilerin görevlendirdiği isimler geçtiğimiz hafta belli olmuştu.

İLK TOPLANTI BUGÜN

İyi Parti dışında tüm partilerin temsil edileceği komisyon ilk toplantısını bugün yapacak.

Komisyon, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında bugünsaat 11.00'de TBMM Tören Salonu'nda toplanacak.

Kurtulmuş'un açılış konuşmasının ardından siyasi parti temsilcileri komisyonda, görüş ve değerlendirmelerini paylaşacak.

KONUŞMA USULÜ BELLİ OLDU

Bu kapsamda katılımcıların söz hakkı kullanmasına ilişkin usul de belli oldu.

Buna göre Meclis’te grubu olan partilere 20 dakika, olmayanlara 10 dakika söz verilecek.

USUL VE ESASLAR BELİRLENECEK

Toplantıda ayrıca, komisyonun çalışma usul ve esasları ile prensipleri belirlenecek.

Komisyon üyesi olarak toplantıya davet edilen milletvekilleri ise şu şekilde:

PARTİLERİN KOMİSYON ÜYELERİ

AK Parti:

Genel Başkan Yardımcılarından Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Adalet Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Dilekçe Komisyonu Başkanı ve Adana Milletvekili Sunay Karamık, Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin, Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Samsun Milletvekili Ersan Aksu,

CHP:

Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, Ankara Milletvekili Okan Konuralp, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Milletvekilleri Türkan Elçi, Turan Taşkın Özer, Oğuz Kaan Salıcı, İzmir Milletvekilleri Murat Bakan, Gökçe Gökçen, Mehmet Salih Uzun,

MHP:

Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ve Tokat Milletvekili Yücel Bulut,

DEM Parti: Grup Başkanvekili ve Kars Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek,

Yeni Yol Partisi:

Grup Başkanı ve İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ve İzmir Milletvekili Mustafa Bilici,

Türkiye İşçi Partisi: İstanbul Milletvekili Ahmet Şık,

EMEP: İstanbul Milletvekili İskender Bayhan,

Yeniden Refah Partisi: İstanbul Milletvekili Doğan Bekin,

DSP: Genel Başkan Önder Aksakal,

HÜDA PAR: Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu,

Demokrat Parti: İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş."

CHP'NİN KOMİSYON ŞARTLARI

Komisyonun ismi üzerindeki tartışmaların bugün belirlenen isimle ortadan kalkması beklenirken bir yandan da CHP'nin komisyonda kalma şartları tartışma konusu.

Komisyon için 10 milletvekilini görevlendiren CHP'nin komisyon şartları da ortaya çıktı.

CHP’nin TBMM’deki komisyon için koştuğu ilk sıradaki şartlardan biri Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun konuşulması oldu.

İşte CHP'nin komisyon şartları:

Şehit aile ve gazilerin beklentisi dikkate alınmalı.

Demokratikleşme öncelikli hedef olmalı.

İmamoğlu’nun tutukluluğu konuşulmalı.

Tutuklu siyasetçiler serbest bırakılmalı.

Kayyum uygulamalarına son verilmeli.

AYM ve AİHM kararlarına uyulmalı.

Basın ve ifade özgürlüğü güvence altına alınmalı.

Sosyal medya tutuklama gerekçesi olmamalı.

Cumhurbaşkanına hakaret suçlamaları baskı aracı olmamalı.

BAHÇELİ'DEN UYARILAR

Sürecin mimarlarından olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de toplantı öncesinde komisyona sahip çıkarak olumsuz tavur alanları eleştirdi.

Bahçeli, yayınladığı yazılı açıklamada, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan komisyona ilişkin, "Suyu bulandırmaya, kuşkuları tırmandırmaya yer ve gerek yoktur. Kaldı ki 'Terörsüz Türkiye' hususunda tarihi gelişmeler yaşanmaktadır. Bu gelişmeleri bir noktada tıkama çabaları, komisyon çalışmalarını peşinen baltalama arayışları taktik mahiyetli bir yıldırma ve yıpratma kampanyasıdır. Komisyona üye veren partilerin bu kurnaz ve kirli kampanyaya direniş göstereceğine inancım ve itimadım ise tamdır." ifadelerini kullandı.