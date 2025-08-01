Terörsüz Türkiye komisyonunun ilk toplantısının tarihi belli oldu

Terörsüz Türkiye süreci, tüm hızıyla ve yeni gelişmelerle devam ediyor.

Terörsüz Türkiye sürecinde 30 PKK'lı grubun Süleymaniye'de silahlarını yakması sonrası Meclis'te komisyon kurulması gündeme gelmişti.

Bunun akabinde de komisyon kurulmasına ilişkin çalışmalar tamamlandı ve partiler, komisyona katılacak üyeleri belirledi.

TARİH BELLİ OLDU

Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun üyeleri belli olduktan sonra TBMM'de yapılacak toplantının da tarihi belli oldu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açılış konuşmasının ardından 5 Ağustos 2025 Salı günü saat 11.00'de üyelerle birlikte ilk toplantı yapılacak.

Toplantıda ayrıca komisyonun çalışma usul ve esasları ile prensiplerinin belirlenecek.

TOPLANTILAR BASINA KAPALI OLACAK

Basına kapalı gerçekleşecek toplantıların ekim ayına kadar sürmesi bekleniyor.

AK PARTİ'NİN KOMİSYON ÜYELERİ TAM LİSTE

İşte AK Parti'nin komisyon üyeleri:

- Abdulhamit Gül (Gaziantep Milletvekili)

- Mustafa Şen (Trabzon Milletvekili)

- Kürşat Zorlu (Ankara Milletvekili)

- Hüseyin Yayman (Hatay Milletvekili)

- Cüneyt Yüksel (İstanbul Milletvekili)

- Sunay Karamık (Adana Milletvekili)

- Selami Altınok (Erzurum Milletvekili)

- Kemal Çelik (Antalya Milletvekili)

- Mehmet Sait Yaz (Diyarbakır Milletvekili)

- Mahmut Atilla Kaya (İzmir Milletvekili)

- Şengül Karslı (İstanbul Milletvekili)

- Mehmet Şahin (Kahramanmaraş Milletvekili)

- Ayşe Böhürler (Kayseri Milletvekili)

- Radiye Sezer Katırcıoğlu (Kocaeli Milletvekili)

- Tahir Akyürek (Konya Milletvekili)

- Ali Kıratlı (Mersin Milletvekili)

- Cevahir Asuman Yazmacı (Şanlıurfa Milletvekili)

- Gökhan Diktaş (Tekirdağ Milletvekili)

- Burhan Kayatürk (Van Milletvekili)

- Abdurrahman Babacan (Malatya Milletvekili)

- Ersan Aksu (Samsun Milletvekili)

MHP'NİN KOMİSYON ÜYELERİ TAM LİSTE

- Feti Yıldız (Genel Başkan Yarımdıcısı ve İstanbul Milletvekili)

- Muhammet Levent Bülbül (Sakarya Milletvekili ve Anayasa Komisyon Üyesi

- Halil Öztürk (Kırıkkale Milletvekilİ ve Adalet Komisyon Üyesi)

- Yücel Bulut (Tokat Milletvekili ve Adalet Komisyon Üyesi)

CHP'NİN KOMİSYON ÜYELERİ TAM LİSTE

- Ankara Milletvekili Murat Emir

- Ankara Milletvekili Okan Konurlap

- Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu

- Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu

- İstanbul Milletvekili Türkan Elçi

- İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer

- İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı

- İzmir Milletvekili Murat Bakan

- İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen

- İzmir Milletvekili Mehmet Salih Uzun

DEM PARTİ'NİN KOMİSYON ÜYELERİ TAM LİSTE

- DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit

- Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş

- Antalya Milletvekili Saruhan Oluç

- İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek

KOMİSYON ÜYE DAĞILIMI

İYİ Parti'nin katılmama kararı aldığı komisyonda toplam 48 üye yer alacak.

21 isimle AK Parti en fazla sandalyeye sahip parti oldu.

AK Parti'yi 10 sandalye ile CHP takip ediyor.

DEM Parti ve MHP de ise, 4 sandalye ile eşitlik söz konusu.