Terörsüz Türkiye komisyonunun rapor mesaisi sürüyor

- Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Terörsüz Türkiye süreci için Meclis'te çalışmalara devam ediyor.
- Komisyondaki partilerden temsilciler, yasal ve hukuki adımları içeren rapor hazırlıyor.
- Ortaya çıkacak raporun şubat ayında kanun teklifi olarak Meclis'e sunulması planlanıyor.
Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarını sürdürüyor..
Komisyondaki partilerin yasal ve hukuki adım önerilerinin yer aldığı raporları Meclis Başkanlığı'na teslim etmesinin ardından gözler bir sonraki toplantıya çevrildi.
Rapor aşamasında süreci AK Parti'den Mustafa Şen, CHP'den Murat Emir, MHP'den Feti Yıldız, DEM Parti'den Cengiz Çiçek ve Yeni Yol'dan Bülent Kaya yürütüyor.
2.TOPLANTI YARIN
İlk toplantısını 22 Aralık'ta yapan teknik ekip, yarın saat 15.00'te ikinci kez bir araya gelecek.
Toplantı yine Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Başkanlığı'nda yapılacak.
ORTAK RAPORUN ŞUBAT AYINDA BEKLENİYOR
Ortaya çıkacak raporun, şubat ayı içerisinde kanun teklifi haline getirilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor.