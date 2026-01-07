Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 25 şüpheli adliyede

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonunda 27 ünlü isim gözaltına alındı.
- Adli Tıp Kurumu'nda testler yapıldıktan sonra 25 kişi adliyeye sevk edildi.
- Operasyon kapsamında oyuncu Doğukan Güngör ve diğer tanınmış isimler yer alıyor.
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu operasyonları sürüyor.
Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ve çok sayıda tanınmış ismin gözaltına alındığı operasyonlara bir yenisi daha eklenmişti.
27 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu Doğukan Güngör, menajer Haluk Şentürk, şarkıcı Alya Şahinler ve sosyal medya ünlüsü Ceyda Ersoy'un da bulunduğu 27 kişinin gözaltına alındığı bildirilmişti.
25 ŞÜPHELİNİN İŞLEMLERİ TAMAMLANDI
Pazartesi günü başlatılan soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda uyuşturucu testi için saç ve kan örneği veren ünlü isimler, yeniden emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 25 şüpheli ise, bu sabah Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
GÖZALTINA ALINAN ÜNLÜ İSİMLER
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler şöyle:
Binnur Buse Alper, Merve Eryiğit, Özge Bitmez, Veysel Avcı, Sevgi Taşdan, Sedef Selen Atmaca, Arif Altunbulak, Doğukan Güngör, Burak Altındağ, Gizem Özköroğlu, Gülsüm Bayrak, Saniye Deniz, Merve Uslu, Ece Cerenbeli, Berna Aracı, Bülent Tetik, Lerna Elmas, Ceren Yıldırım, Gözde Anuk, Duygu Yıldırım, Nevin Şimşek, Hakan Yıldız, Muzaffer Yıldırım, Koray Beşli, Alya Şahinler, Ceyda Ersoy.