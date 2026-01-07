Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 25 şüpheli adliyede

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu operasyonları sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ve çok sayıda tanınmış ismin gözaltına alındığı operasyonlara bir yenisi daha eklenmişti.

27 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu Doğukan Güngör, menajer Haluk Şentürk, şarkıcı Alya Şahinler ve sosyal medya ünlüsü Ceyda Ersoy'un da bulunduğu 27 kişinin gözaltına alındığı bildirilmişti.

25 ŞÜPHELİNİN İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Pazartesi günü başlatılan soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda uyuşturucu testi için saç ve kan örneği veren ünlü isimler, yeniden emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 25 şüpheli ise, bu sabah Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

GÖZALTINA ALINAN ÜNLÜ İSİMLER

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler şöyle: