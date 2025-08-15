Terörsüz Türkiye süreci: Şehit ve gazi dernekleri komisyona geliyor

Süreç tüm titizliğiyle devam ediyor...

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 19-20 Ağustos tarihlerinde bir kez daha toplanacak.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, komisyonun TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında TBMM Tören Salonu'nda toplanacağı belirtildi.

BAKAN GÖKTAŞ SUNUM YAPACAK

Açıklamada, 19 Ağustos 2025 Salı günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek toplantının birinci oturumunda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın komisyona bir sunum yapacağı kaydedildi.

ŞEHİT VE GAZİ DERNEKLERİ KOMİSYONA GELİYOR

Komisyon toplantısına katılacak derneklerin ve vakıfların da belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Komisyon toplantısının birinci oturumunda ayrıca Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı temsilcileri, ikinci oturumunda ise Diyarbakır Anneleri dinlenecektir.

20 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek Komisyon toplantısının birinci oturumunda Cumartesi Anneleri ile Barış Anneleri, ikinci oturumda ise İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İnsan Hakları Derneği (İHD), İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) ile Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı temsilcileri dinlenecektir."