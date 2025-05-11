Terörsüz Türkiye'de yeni adım: PKK'nın fesih açıklaması bekleniyor

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Türkiye terör belasından kurtuluyor...

Ülkemizin yaklaşık elli yıldır mücadele ettiği terör sorunu, önemli bir dönüm noktasına geldi.

PKK KONGRESİNİ TOPLADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan iktidarın Terörsüz Türkiye adını verdiği süreçte terör örgütünün kendini feshetmesine ve silah bırakmasına yönelik çağrı İmralı'dan gelmişti.

Bu çağrının ardından PKK kongresini dün topladığını duyurdu.

TARİHİ KARARLAR ALINDI

İki farklı alanda yapıldığı belirtilen kongrenin tam yeri, Öcalan'ın mesajının nasıl iletildiği konularında henüz net açıklama yok.

Yapılan ilk açıklamada, Öcalan'ın çağrısı temelinde tarihi önemde kararlar alındığı söylendi.

FESİH KARARI BEKLENİYOR

Kongrede alınan kararlar sonrası bugün örgütün silah bıraktığı ve feshedildiğinin açıklanması bekleniyor.

TAKVİM NASIL İŞLEYECEK?

Peki terör örgütü PKK'nın kendini feshettiğini açıklamasıyla birlikte nasıl bir yol haritası izlenecek?

Şu ana kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ve AK Parti'den yapılan açıklamalarda sürecin adım adım ilerleyeceği kaydedilmişti.

Olumlu bir adıma karşılık, bir başka olumlu adımın gelebileceği belirtilmişti.

Ankara, terör örgütü PKK'nın bütün unsurlarıyla feshini bekliyor.

SİLAHLAR TESLİM EDİLECEK

Bu noktadan sonra silahların teslimi gündeme gelecek. Silahların teslimiyle ilgili yol haritasının netleşmesi beklentiler arasında.

YASAL DÜZENLEMELER GÜNDEME GELECEK

İkinci aşamada yasal düzenlemeler gündeme gelecek.

Dağda olan ve Türkiye içinde eyleme karışmamış olan terör örgütü üyeleriyle ilgili bir yasal düzenleme yapılması da beklentiler arasında.

Üst düzey PKK'lı teröristlerin durumuyla ilgili olarak ise üçüncü bir ülke formülü üzerinde duruluyor.

SÜREÇ AŞAMA AŞAMA İLERLEYECEK

Bir başka nokta da infaz düzenlemesiyle ilgili beklenen düzenlemeler.

DEM Parti, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın İmralı'daki şartlarının iyileştirilmesine yönelik adımlar atılmasını da bekliyor.

"HER AN MÜJDELERİ ALABİLİRSİNİZ"

Dün İstanbul'da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli bir açıklama geldi.

Terörü bitirmekte kararlı olduklarını söyleyen Erdoğan, "Her an müjdeleri alabilirsiniz" dedi.

Süreci hassasiyetle takip yürüttüklerini söyleyen Erdoğan, "40 yıldır her kesimden vatandaşımıza derin acılar yaşatan, milletçe kardeşliğimize dinamit koyan terör belasından ülkemizi kurtarmakta kararlıyız" dedi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE'YE VARACAĞIZ"

Devlet ciddiyetiyle, en küçük bir boşluk bırakmadan çalışmaları takip ettiklerini anlatan Erdoğan, "Aziz milletimizin desteği, özellikle tüm annelerin samimi dualarıyla Terörsüz Türkiye menziline varacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

AHMET TÜRK'Ü ARADI

Gelişmeler üzerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İmralı heyetinde de yer alan DEM Partili Ahmet Türk'ü telefonla aradı.

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Türk, "Bu sürecin hayırlı olmasını diledi. Bizleri kutladı. Ben de Sayın Devlet Bahçeli’yi kutluyorum ve emeğine büyük saygı duyuyorum." dedi.

Süreçte en büyük rolün Bahçeli'ye ait olduğunu da belirten Türk, "Çağrı yapması önemli bir riskti ama Türkiye'nin geleceği için bu riski aldı. Aldığı risk onurlu bir barışın ortaya çıkmasına önemli bir katkı sundu." diye konuştu.

CELAL ADAN: KARDEŞLİĞİMİZ DAİM OLSUN

Sürece ilişkin MHP'li Meclis Başkanvekili Celal Adan da sosyal medyadan değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamada, "Liderimiz Devlet Bahçeli Bey'in çelikten iradesi ve bilgece idaresi sayesinde; en derin yaramız sarılmış, kan ve kin devri kapanmıştır. Nifak saçanlar, emperyalizme maşalık yapanlar kaybetmiş; Türk milleti kazanmıştır. Bin yıllık kardeşliğimiz daim olsun. Liderimiz var olsun." denildi.