Ticaret Bakanlığı, gümrüklerde rekor sayıda uyuşturucu yakaladı: 644 milyon TL

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Edirne, Iğdır ve İstanbul illerinde Temmuz ayının ilk dokuz gününde gerçekleştirilen dokuz ayrı operasyonda toplamda 1 milyar 644 milyon Türk Lirası değerinde uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirildi.

Olaylara ilişkin soruşturmaların, Edirne, Iğdır ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde titizlikle devam ettiği açıklandı.

YAKALANAN UYUŞTURUCU MİKTARI

Operasyonlarda cinslerine göre, yakalanan uyuşturucu maddeler:

-665 kilogram esrar

-344 kilogram metamfetamin

-80 kilogram khat

-63 kilogram kokain

UYUŞTURUCU KACÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELE SÜRÜYOR

Ticaret Bakanlığı, yapılan operasyonları şöyle dile getirdi:

Yüzyılın küresel felaketi olarak nitelendirilen uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen bu operasyonlar, Ticaret Bakanlığı'nın etkin ve kararlı çalışmaları neticesinde başarıyla sonuçlanmıştır.



Uyuşturucu ticaretiyle mücadelede sıfır tolerans ilkesiyle hareket eden Bakanlık ekipleri, toplum sağlığını ve genç nesilleri tehdit eden bu suç unsurlarına karşı mücadeleyi kesintisiz olarak sürdürmektedir.



