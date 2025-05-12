Ticaret Bakanlığı: 4 ayda 16,5 milyar liralık kaçak eşya ve uyuşturucu yakalandı

Haber Merkezi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimleri, 2025 yılının ilk dört ayında kaçakçılıkla mücadele kapsamında kararlılıkla sürdürdükleri operasyonlarla dikkat çekici bir başarıya ulaştı.

Ekipler, ülke ekonomisine zarar veren, haksız rekabete neden olan ve özellikle gençleri hedef alarak toplum sağlığını tehdit eden yasa dışı ticaret eylemlerine geçit vermedi.

YILIN İLK DÖRT AYINDA 2 BİN 249 OPERASYON

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimlerince, yeni teknolojiye sahip sistemleri ve geliştirilmiş farklı analiz tekniklerini kullanarak yürütülen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri sonucu 2025 yılının ilk üç ayında 2 bin 249 farklı operasyon gerçekleştirildi.

YAKALAMALAR YÜZDE 76 ARTTI

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, geçen yıl aynı döneme kıyasla, yüzde 76 artışla 16,5 milyar TL değerine ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirdi.

ELE GEÇİRİLENLER

Ekiplerin gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlar sonucunda;

11,4 ton uyuşturucu madde,

71 milyon 221 adet tütün, tütün mamülü ve içki,

28 milyon 476 bin adet tekstil malzemesi,

17 milyon 936 bin adet çeşitli eşya yakalandı.

NİSAN AYI BİLANÇOSU

Ekiplerin çalışması sonucu Nisan ayında, bir önceki yıla kıyasla operasyonlar yüzde 231 arttı ve 3.9 milyar TL'lik ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalandı. Yakalananlar ise şöyle:

1,4 ton uyuşturucu madde,

13 milyon 810 bin adet tekstil malzemesi,

2 milyon 58 bin adet çeşitli eşya,

211 adet lüks araç.