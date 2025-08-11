Ticaret Bakanlığı: Temmuz ayında altdatıcı reklamlara toplam 15,7 milyon TL ceza verildi

Ticaret Bakanlığı aldatıcı, yanıltıcı reklamlarla mücadeleye devam ediyor.

Yapılan açıklamaya göre 359 Sayılı Temmuz Ayı Toplantısında 134 dosya görüşüldü.

AYKIRI BULUNAN 122 DOSYAYA 15 MİLYON 733 BİN TL CEZA

Bu dosyalardan 122’si mevzuata aykırı bulundu.

Bu kapsamda toplam 15 milyon 733 bin TL idari para cezası kesildi ve 3 dosya için durdurma cezası uygulandı.

YILIN İLK 7 AYINDA 970 DOSYA GÖRÜŞÜLDÜ

Ocak–Temmuz döneminde toplam 970 dosya hakkında görüşme ve değerlendirme yapılırken, bunların 875’inin aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama kapsamında olduğu belirlendi.

Bu dosyalar için durdurma cezası ile birlikte 156 milyon 856 bin TL idari para cezası verildi.

73 dosyaya ise erişim engeli uygulandı.

TEDBİRLER DEVAM EDECEK

Yapılan açıklamada tüketicilerin ihtiyaç ve hassasiyetlerini istismar eden, mevzuata aykırı her türlü aldatıcı, yanıltıcı ve haksız ticari uygulamaya karşı gerekli tüm tedbirleri almaya kararlılıkla devam edileceğinin mesajı verilerek şu ifadeler kullanıldı: