Ticaret Bakanlığı’ndan aldatıcı reklamlara 125 milyon TL’lik ceza

Haber Merkezi

Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu, aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalara geçit vermedi.

Aldatıcı reklamlara karşı mücadelesini sürdüren Ticaret Bakanlığı, tüketicinin mağdur edilmesini önlemek amacıyla sahada denetimlerine hız verdi.

Bakanlığa bağlı Reklam Kurulu, 2025 yılının ilk beş ayına ilişkin denetim verilerini kamuoyuyla paylaştı.

TOPLAM 125 MİLYON TL CEZA UYGULANDI

Ocak-Mayıs döneminde Kurul tarafından toplam 736 dosya hakkında değerlendirme yapıldı.

Bu dosyalardan 661’i mevzuata aykırı bulunarak durdurma cezası verildi.

Aykırı bulunan uygulamalara toplam 125 milyon 281 bin 151 TL idari para cezası uygulandı.

65 DOSYADAN 56'SI MEVZYATA AYKIRI BULUNDU

15 Mayıs 2025 tarihli 357 sayılı toplantıda görüşülen 65 dosyadan 56’sı mevzuata aykırı bulundu.

Bu dosyalar hakkında durdurma cezasının yanı sıra toplam 10 milyon 495 bin 800 TL idari para cezası kesildi.

Ayrıca 5 dosyada tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla erişim engeli tedbiri uygulandı.

6 FİRMAYA 3.5 MİLYON TL CEZA

Tüketici davranışlarını etkileyen tanıtımlar nedeniyle 6 firma hakkında yaklaşık 3,5 milyon TL idari para cezası verildi, ilgili reklamlara erişim engeli kararı alındı.

Elektronik ticaret sitelerinde ürün sıralamaları ve kullanıcı yorumlarının manipüle edilmesine yönelik uygulamalar da Kurul gündemine alındı.

KARANLIK TASARIM İNCELEMELERİ

Karanlık tasarım örneklerine yönelik yürütülen incelemelerde, bazı abonelik sistemlerinin tüketiciyi yanıltacak şekilde sunulduğu tespit edildi.

Bu kapsamda bir firmaya idari para cezası verildi ve uygulamanın durdurulmasına karar verildi.