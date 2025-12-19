TİKA, Bangladeş'te köy inşa etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bangladeş yoksullukla mücadele ediyor...

Brahmaputra Nehri’nin sürekli yer değiştiren yatağı, Bangladeş’in kuzey bölgelerinde yaşayan binlerce aile için her yıl yeni bir belirsizlik anlamına geliyor.

YERLEŞİM ALANLARI KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Güçlü akıntıların neden olduğu erozyon, tarım arazilerini ve yerleşim alanlarını kaybeden kısa sürede yok ederken, yerleşim alanlarını da kullanılamaz hale getiriyor.

Bu süreçte birçok aile, geçim kaynaklarını ve evlerini kaybederek zorunlu göçe maruz kalıyor.

GÜVENLİ YERLEŞİM ALANI İNŞA EDİLDİ

Bu zorlu koşullara karşı TİKA tarafından desteklenen proje kapsamında Gaibandha’da, yükseltilmiş bir platform üzerine güvenli bir yerleşim alanı inşa edildi.

Ada zemininden 5 metre yüksekliğe sıkıştırılmış toprakla oluşturulan oval platform, sel sularının yerleşime ulaşmasını engellemek ve erozyonu azaltmak amacıyla planlandı. Yerleşim sahasında balık yetiştiriciliği için bir havuz da bulunuyor.

Yeni yerleşim alanı, yılda 2–3 kez yaşanan sel dönemlerinde ada sakinlerine, geçimlik hayvanlarıyla birlikte güvenli barınma imkânı sağlayacak.

Yaklaşık 150–180 kişinin en az 15 yıl boyunca kalıcı olarak yaşayabileceği köy, acil durumlarda çevre yerleşimlerden gelen afetzedelere de sığınma alanı oluşturacak.

Aynı zamanda balıkçılık ve sebze yetiştiriciliği gibi temel geçim kaynaklarının devamına da imkân verecek.

EĞİTİM VE SOSYAL ETKİNLİKLER KESİNTİSİZ SÜRDÜRÜLEBİLECEK

Proje çerçevesinde bölgede bir okul binası ve toplum merkezi de inşa edildi.

Engelli erişimine uygun yapılar, bölgedeki yetersiz elektrik altyapısı dikkate alınarak güneş enerjisi sistemiyle donatıldı.

Böylece okulda eğitim, toplum merkezinde ise sosyal etkinlikler ve toplantılar kesintisiz sürdürülebilecek.

Bangladeş'te iklim değişikliğinin etkisiyle sel ve nehir erozyonu her yıl artarken, Gaibandha'daki bu yerleşim alanı, char bölgelerinde yaşayan toplulukların afetlere karşı direncini artıran bir model proje olarak öne çıkıyor.