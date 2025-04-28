TİP’li Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay'dan Murat Kurum'a teşekkür ziyareti

Haber Merkezi

6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yeni ve güvenli konutların yapımı sürüyor.

Meydana gelen depremin ardından sahadan ayrılmayan isimlerden birisi de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum...

Bakan Kurum, Kahramanmaraş dahil olmak üzere depremden etkilenen 10 ile sık sık gidiyor ve çalışmaları da yerinde inceliyor.

TİP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI ANKARA'DA

Depremlerde en fazla zararı alan Hatay ve Samandağ ilçesinde de çalışmalar sürerken Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, Bakan Kurum'u ziyaret etti.

MURAT KURUM'A TEŞEKKÜR ZİYARETİ

TİP’li Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, Bakan Murat Kurum'u ziyaret etti.

Karaçay, Bakan Kurum'a teşekkür ziyaretine geldiğini söyledi.

Bakan Kurum'un "İyi mi her şey?" sorusuna yanıt veren Karaçay, "Sayenizde daha iyi olacak, teşekkür etmek için size geldim." dedi.

"ÇALIŞMALARI BERABER YÜRÜTMEK İSTİYORUZ"

Karaçay, "Sen bizi biliyorsun. Biz orada beraber yürütmek istiyoruz çalışmaları." diyen Murat Kurum'a hediye getirdiğini ve takdim etmek istediğini de söyledi.