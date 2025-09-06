Tiryakilere kötü haber! Çay fiyatları zamlandı

Türkiye’nin vazgeçilmez içeceği olan çay, sofraların en temel alışkanlıklarından biri olmasına rağmen giderek daha pahalı hale geliyor.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), haziran ayından bu yana üçüncü kez fiyat artışına gitti ve eylül itibarıyla yeni bir zam kararıyla gündeme geldi.

Yapılan son zammın ardından yaz boyunca arka arkaya gelen artışlarla birlikte çay fiyatları toplamda %28 yükselmiş oldu.

FİYATLAR YENİDEN ZAMLANDI

Haziran ayında yapılan %15’lik ilk zammın ardından, temmuz ayında %3,5’lik ikinci artış gerçekleşmişti. Eylül ayı itibariyle üçüncü kez zamlanan çay fiyatları yeni zamla birlikte yüzde 7,5 oranında artış gösterdi.

Eylül ayında gelen son zamla birlikte vatandaşın çay keyfi biraz daha maliyetli hale gelirken, sektör temsilcileri de henüz zamların bitmediğini, önümüzdeki haftalarda dördüncü bir fiyat artışının gündeme gelebileceğini dile getiriyor.