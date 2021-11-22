Tiyatro ve seslendirme sanatçısı Doğan Bavli hayatını kaybetti

Tiyatro ve seslendirme sanatının önemli isimlerinden Doğan Bavli, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Türk sanat dünyasının değerli isimlerinden Doğan Bavli'nin acı haberi sanatseverleri üzdü...

80 yaşında hayata gözlerini yuman tiyatro ve seslendirme sanatçısı Doğan Bavli'nin vefat haberini İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları duyurdu.

CENAZE TÖRENİ BUGÜN YAPILACAK

İBB Şehir Tiyatroları sanatçının ölüm haberini şu sözlerle duyurdu: "Değerli sanatçımız, tiyatro ve sinema oyuncusu Doğan Bavli’yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk Tiyatrosu’na başsağlığı dileriz."

Doğan Bavli için bugün saat 11.00'de Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde tören düzenlenecek.

Sanatçı, Doğancılar Çakırcıbaşı Hasan Paşa Camii’nde öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Çekmeköy Yenidoğan Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

DOĞAN BAVLİ

1941 yılında İstanbul’da doğdu.

1961'de Hamlet oyunuyla Şehir Tiyatroları'na giren sanatçı, birçok önemli oyunda önemli roller üstlendi. Sinema ve dizi filmlerde oynadı.

Doğan Bavli, aynı zamanda seslendirme sanatçısıdır.