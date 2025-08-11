TMSF, Flash Haber TV'yi satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), satışlarını sürdürüyor...

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun kayyum olarak atandığı, Göktuğ Multimedya Yayıncılık AŞ'ye ait Flash Haber TV'nin ihalesinde, kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak.

FLASH HABER TV SATIŞA ÇIKARILDI

Muhammen bedelin 84 milyon lira olarak belirlendiği ihaleye 16 Eylül'e kadar teklif verilebilecek.

YER VE ZAMAN BELLİ OLDU

İhale, 17 Eylül'de saat 14.00'te TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

İhaleye pazarlık usulüyle devam edilmesine karar verilmesi halinde pazarlık, 19 Eylül'de aynı yerde ve saatte yapılacak.