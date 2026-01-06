Tokat'ta efsane valinin oğlu, babasının makam aracını belediye hizmetine aldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

'Süper Vali' ve 'Efsane Vali' tanımıyla vatandaşların gönlünde taht kurdu...

Recep Yazıcıoğlu, idareciliğinde yaptığı kıymetli çalışmalarla bilenen bir isim.

Vali Yazıcıoğlu'nun kıymetli mirasını, vefatının 22 yılının ardından oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu sürdürüyor.

MAHALLE ZİYARETİNDE KARŞISINA ÇIKTI

Tokat'ta 1984-1989 yılları arasında görev yapan ve 'Efsane Vali' olarak tanınan Recep Yazıcıoğlu’nun o dönem makam aracı olarak kullandığı beyaz cipi, oğlu Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, bir mahalle ziyareti sırasında gördü.

Aracın geçmişine dair bilgi aldıktan sonra mevcut sahibinden şahsi olarak satın alan Yazıcıoğlu, yenilenmesi için de Tokat sanayi esnafına teslim etti.

4 AY SÜREN ÇALIMALAR TAMAMLANDI

Yaklaşık 4 ay süren kapsamlı bakım çalışmalarıyla aracın motoru, kaportası ve tüm mekanik aksamları elden geçirildi.

Orijinal yapısına sadık kalınıp, restore edilen cipin işlemleri tamamlandıktan sonra, sanayi esnafı ile kahvaltı programında bir araya gelen Başkan Yazıcıoğlu, aracı teslim aldı.

Teslimatın ardından ciple test sürüşü yapan Başkan Yazıcıoğlu, açıklamasında da aracın manevi değerine dikkat çekti.

"TARİH YENİDEN CANLANDI"

Başkan Yazıcıoğlu, babası Vali Recep Yazıcıoğlu’nun Tokat’a hizmet ettiği yıllarda kullandığı aracın kendisi için büyük bir anı olduğunu belirterek, "Tokatlı esnafımız otomobili baştan sona kadar yenilediler. Lastiklerine kadar yenilendi. Bir tarih yeniden canlandı. 1984-1989 yıllarında babamın kullandığı makam aracı, yıllar sonra aileye nasip oldu. Özellikle bu arabaya uzun yıllar bakan kıymetli hemşehrime de çok teşekkür ediyorum. 'Oğluna yakışır' diye bu arabayı bize sattı. Şimdi biz de bu arabayı belirli periyotlarla belirli günlerde, belediye makam aracı olarak kullanacağız." dedi.