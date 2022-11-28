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    Tokat'ta faaliyetlerine ara verilen hastane 7 gün sonra yeniden açıldı

    Tokat’ta yoğun bakımdaki bir hastaya 1'i erkek 2 hemşirenin kötü muamelede bulunması sonrası açılan soruşturma kapsamında faaliyetleri durdurulan hastane yeniden hasta kabulüne başladı.
    • 28.11.2022 - 12:04
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    Tokat'ta faaliyetlerine ara verilen hastane 7 gün sonra yeniden açıldı

    Fransa'da yaşayan Metin Akça, tatilini geçirmek için geldiği memleketi Tokat'ta rahatsızlandı.

    Tokat Devlet Hastanesi'ne başvuran Akça'nın beyin kanaması geçirdiği tespit edildi.

    Burada ilk müdahale sonrası Akça, yakınları tarafından özel bir hastaneye nakledildi. Akça, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

    Görüntüler tepki topladı

    Akça'nın yoğun bakımda olduğu için görüşe izin verilmeyen yakınları, 9 Temmuz günü, dışarıda bulunan servis kamerasından durumunu takip etti.

    Bu sırada Akça'ya Yoğun Bakım hemşireleri M.A. ile H.K.'nin kötü muamelede bulunduğunu gören yakınları, cep telefonu kamerasıyla bu anları kaydetti.

    Tokat'ta bir özel hastanede hemşirelerden felçli hastaya şiddet

    Savcı takipsizlik kararı verdi

    Görüntülerde 1'i erkek, 2 hemşirenin, cihazlara bağlı yatan Akça'nın kolunu yatağa bağladıkları, çarşafla yüzünü kapatıp, elleriyle yüzüne baskı uyguladıkları görüldü.

    Hastanın yakınları görüntülerle Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu. Savcılık, takipsizlik kararı verdi.

    Olay sonrası erkek hemşire M.A.'nın işine son verildi. Önce kınama cezası verilen diğer hemşire H.K.'nin de daha sonra iş sözleşmesi feshedildi. Hasta Metin Akça ise tamamlanan tedavisinin ardından taburcu edildi.

    Meslekten men cezası

    Geçen hafta konunun tekrar gündeme gelmesinin ardından Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 21 Kasım'da hastanenin faaliyetlerinin durdurulmasına karar verildi. Sağlık Bakanlığı tarafından hemşirelerden M.A., 3 yıl süreyle meslekten menedildi.

    Diğer hemşire H.K. hakkında ise 6 aylık mesleki eğitim zorunluluğu getirildi. Her iki sağlık personelinin bundan sonra görev alacakları sağlık kuruluşlarında yoğun bakımda görevlendirilememesi kararlaştırıldı.

    Tokat ta faaliyetlerine ara verilen hastane 7 gün sonra yeniden açıldı #1

    7 gün sonra yeniden faaliyette

    DHA'nın aktardığına göre Sağlık Bakanlığı müfettişleri tarafından yapılan incelemenin tamamlanmasının ardından özel hastane 7 gün sonra yeniden faaliyete başladı.

    Tokat ta faaliyetlerine ara verilen hastane 7 gün sonra yeniden açıldı #2


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