TOKİ 500 bin konut başvuru tarihi 2025: İşte ev fiyatı ve taksit tutarı...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar 1 milyon 740 bin sosyal konutu TOKİ eliyle inşa eden Bakanlık, bu kez Türkiye tarihinin "en büyük" sosyal konut projesini hayata geçirecek.

"Yüzyılın Konut Projesi" adı verilen, sloganı "Ev Sahibi Türkiye" olarak belirlenen proje kapsamında TOKİ, 81 ilde 500 bin konut inşa edecek.

Dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlı, uzun vadeli ödeme koşullarıyla ev sahibi olması planlanan projeyle, güvenli ve sağlam kiralık konutlara erişimin kolaylaştırılması planlanıyor.

Yüzyılın Konut Projesi'nde şehit yakınlarına, gazilere, emeklilere, gençlere ve en az 3 çocuğu olan aileler için kontenjan ayrılacak.

TOKİ'nin yeni 500 bin konut projesine başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, başvuru ekranı ve ödeme planına dair detayları merak etti.

Peki; TOKİ 500 bin konut başvuruları başladı mı? Kimler başvurabilecek? Konut fiyatı ve taksitler ne kadar olacak? İşte, açıklanan detaylar...

TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURU NE ZAMAN 2025

Erdoğan, "Başvurular 15 Kasım 2025 tarihinde başlıyor. Başvurularla birlikte inşaat çalışmalarının da startını vereceğiz. Kuraları bu yılın aralık ayında çekiyoruz. İlk teslimleri ise mart 2027'de Allah'ın izniyle gerçekleştireceğiz." dedi.

Başvurular Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden veya e-Devlet aracılığıyla yapılabilecek.

TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURU ŞARTLARI 2025

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "500 bin konutun 100 binini İstanbul'a ayırdık." diyerek sözlerine şöyle devam etti:

Ankara'ya 30 bin İzmir'e 21 bin Bursa, Gaziantep ve Konya'ya 13 bin Hatay ve Diyarbakır'a 12 bin yeni yuva kazandıracağız diyen Erdoğan, "Şehitlerimizin kıymetli ailelerine, kahraman gazilerimize ve engelli kardeşlerimize yüzde 5 oranında ayrı bir kontenjan ayırdık.

Konut projemizdeki yuvaların yüzde 20'sini 18-30 yaş aralığındaki gençlerimize tahsis ediyoruz. İnşa edeceğimiz konutlar 2 artı 1 ve 1 artı 1 evlerden oluşacak. Evlerimizin tamamı yatay mimariye ve geleneksel dokuya uygun şekilde tasarlanacak. Emeklilerimizi unutmadık. Emekli vatandaşlarımıza da proje kapsamında yüzde 20 kontenjan ayırdık.

"Önceliğimiz henüz evi olmayan vatandaşlarımızadır. Tapuda eşi ve çocuklarının üzerine kayıtlı evi olanlar başvuru yapamayacak. Projeye başvuru yapmak isteyen deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için nüfus kayıt örneği veya 1 yıl ikamet şartı yeterli olacak." dedi.

KİMLER BAŞVURABİLİR

18 yaşını doldurmuş ve en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar başvuru yapabilecek. Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak.

Gelir sınırları ise İstanbul için 145 bin TL, diğer iller için 127 bin TL olarak belirlendi.

KONUT FİYATI VE ÖDEME

Erdoğan, "Satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Bu konutlar devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak. 500 bin sosyal konut projesindeki evlerimiz, ayda 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ödenecek. Vatandaşlarımız uzun vadeli, düşük taksitli ve güvenli bir şekilde ev sahibi olacak. Olağan dışı artan kira fiyatlarına karşı güçlü bir kalkan oluşturacağız. İnşallah böylece İstanbul'daki fahiş kira sorununa ilk neşteri biz vurmuş olacağız." diye konuştu.