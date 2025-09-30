TOKİ 500 bin konut başvurusu başladı mı, şartları neler? Yeni proje detayları 2025

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi; bir TOKİ projesi daha geliyor...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde 81 ilde başlatılacak yeni sosyal konut kampanyasında 500 bin konut yapılacağını duyurdu.

İlk kez kiralık konut uygulamasının başlatılacağı 500 bin sosyal konut projesi detayları araştırılıyor.

Proje ile bir yandan afet riskine karşı güvenli konutlar inşa edilecek, diğer yandan vatandaşların 81 ilde uygun maliyetlerle konuta ulaşımı sağlanacak.

Türkiye tarihinin "en büyük sosyal konut seferberliği" özelliğini taşıyacak projede şehit yakını ve gazilere, emeklilere, gençlere, en az 3 çocuğu olan ailelere ve engellilere kontenjan ayrılacak.

500 Bin Sosyal Konut Projesi, beraberinde bazı ilkleri de getirecek. TOKİ eliyle proje kapsamında İstanbul'da ilk kez "kiralık konut projesi" hayata geçirilecek.

Peki, TOKİ 500 bin sosyal konut başvurusu ne zaman başlıyor, başvuru şartları neler? 500 bin sosyal konut projesinden kimler faydalanacak? Başvuru detayları haberimizde...

TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURU BAŞLADI MI 2025

Sosyal Konut Projesi'ne ilişkin "Şehit ve gazilerimize, emeklilerimize, gençlerimize, 3 çocuğu olan ailelerimize özel bir kontenjan ayıracağız." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk kez kiralık konut uygulamasını TOKİ'yle başlatacağız. Sosyal konutların bir kısmını uygun şartlarla kiralayacak, dar gelirli ailelerimizi rahatlatacağız." şeklinde konuştu.

Söz konusu kampanyanın detayları daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılacak.